Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Vorfall im Zug - Polizei nimmt 38-Jährigen fest

Recklinghausen (ots)

Die Polizei hat am Samstagvormittag einen Mann festgenommen, der während einer Zugfahrt ein Messer vorgezeigt haben soll. Der Zug wurde gegen 10.30 Uhr am Recklinghäuser Hauptbahnhof gestoppt und vorsorglich geräumt. Der Tatverdächtige, ein 38-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz, konnte widerstandlos ins Gewahrsam gebracht werden. In seinem Rucksack waren ein Messer und ein Holzknüppel, beides wurde sichergestellt. Nach bisherigen Erkenntnissen hat der Mann niemanden mit dem Messer bedroht. Im Vorfeld hatte es wohl Streit mit einer Zugbegleiterin gegeben. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Nach rund einer halben Stunde konnte der Zugverkehr wieder aufgenommen werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell