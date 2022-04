FW Mettmann: Gefahrgutunfall auf Wanderparkplatz

Feuerwehr Mettmann

Die Feuerwehr Mettmann wurde innerhalb von 2 Wochen Woche zum zweiten mal zu abgestellten Öltanks mit unbekannter Flüssigkeit alarmiert.

Am 13.04.2022 wurde die Feuerwehr Mettmann, um 9:30 Uhr, mit dem Alarmstichwort "BC-Unfall" zu einem Wanderparkplatz auf dem Erkrather Weg alarmiert. Dort hatte der Baubetriebshof der Stadt Mettmann zwei Öltanks mit einer unbekannten Flüssigkeit entdeckt und die Feuerwehr verständigt. Durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr Mettmann wurde der Wanderparkplatz sowie die angrenzende Straße zunächst großräumig abgesperrt. Anschließend ging ein Trupp in Chemikalienschutzanzügen mit Messgeräten zur Erkundung vor. Nach Auswertung der Messergebnisse konnte aus Sicht der Feuerwehr eine unmittelbare Gefährdung ausgeschlossen werden und die Maßnahmen der Feuerwehr wurden zurückgenommen. In Rücksprache mit den beteiligten Behörden wurde die Einsatzstelle an den Baubetriebshof übergeben und die untere Umweltbehörde verständigt. Die Öltanks sowie die unbekannte Flüssigkeit werden von einer Spezialfirma entsorgt. Für die Einsatzzeit musste der Erkrather Weg in beide Richtungen komplett gesperrt werden.

