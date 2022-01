Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Auto in Vorgarten geschoben

Kreis Kaiserslautern

Eine leicht verletzte Person sowie ein erheblicher Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Sonntagnachmittag in Weilerbach. Gegen 14:30 Uhr wollte eine Frau mit ihren zwei Begleiterinnen von einem Parkplatz in der Von Redwitzstraße rückwärts ausparken. Nachdem sie rückwärts auf die Fahrbahn einfuhr, fuhr sie aus unbekanntem Grund mit ihrem Opel Meriva Vollgas rückwärts gegen einen am Straßenrand geparkten Toyota. Bei dem Zusammenstoß schob die Frau den Toyota zunächst auf das Heck des davor geparkten Opels. Danach drehte sich der Toyota mit dem Heck um fast 90 Grad und wurde von dem Opel Meriva weiter in den, zwischen Parkplätzen und Haus befindlichen, Vorgarten gedrückt. Hier kamen die Pkws zum Stehen. Eine der Begleiterinnen der Fahrerin erlitt durch den Aufprall sowie der gesplitterten Heckscheibe eine Schürfwunde am Hinterkopf. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Führerschein der Fahrerin wurde sichergestellt. Die beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. |elz

