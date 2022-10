POL-K: 221007-4-MG/K Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 13-Jähriger aus Mönchengladbach

Köln (ots) - Mit Bildern aus einer privaten Überwachungskamera sucht die Polizei nach zwei Männern, die am 9. Juli gegen 19.15 Uhr in der Rodenkirchener Straße in Rondorf in ein Einfamilienhaus eingebrochen sein sollen. Nach bisherigem Ermittlungsstand waren die zwei Tatverdächtigen auf den Balkon im ersten ...

mehr