POL-FR: Beleidigung beim Gassi führen

Freiburg (ots) - Am Dienstag, 26.07.22, wurde vermutlich zwischen 12.00 und 13.10 Uhr eine Bahnschranke am Bahnübergang zwischen Jechtingen und Leiselheim auf der L 105 (Bereich Einmündung der L 104 zur L 105) offenbar durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer beschädigt und in der Folge abgerissen. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt ...

mehr