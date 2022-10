Polizei Köln

POL-K: 221007-2-K Öffentlichkeitsfahndung nach versuchtem Raub

Köln (ots)

Mit Aufnahmen aus einem Linienbus fahndet die Polizei Köln nach zwei jugendlichen Angreifern, die im Verdacht stehen am 19. Februar, einen 13 Jahre alten Kölner im Bereich der Haltestelle Vogelsanger Markt mit Schlägen bedroht und die Herausgabe seines Geldes und eines Mobiltelefons gefordert zu haben. Nach ersten Ermittlungen war der 13-Jährige gegen 18.40 Uhr an der Haltestelle Weinsbergstraße/Gürtel in den Bus der Linie 141 eingestiegen, wo ihm eine mutmaßlich gleichaltrige Personengruppe zunächst verbal eingeschüchtert haben soll. Als er kurz darauf an der Haltestelle Vogelsanger Markt aus dem Bus ausstieg, soll einer der Jugendlichen aus der Gruppe heraus getreten sein, um ihn festzuhalten und zu durchsuchen. Dabei soll ihm der Komplize des als kräftig beschriebenen und etwa 1,70 Meter großen Durchsuchenden ins Gesicht geschlagen haben. Hinweise zur Identität oder zum Aufenthaltsort der beiden Tatverdächtigen nehmen die Ermittler der Kriminalkommissariats 14 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (cw/al) Bilder der Gesuchten sind unter folgendem Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/88835

