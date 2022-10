Polizei Köln

POL-K: 221006-3-K Auf dem Weg zum Dienst: Polizeibeamter lotst Streifenteam zu Autoknacker - Untersuchungshaft

Köln (ots)

Eine Polizeistreife der Wache Porz hat am Mittwochvormittag (5. Oktober) in Köln-Urbach einen 21 Jahre alten Autoknacker in Tatortnähe gestellt und vorläufig festgenommen. Ein Richter schickte den bereits einschlägig vorbestraften Mann, der derzeit zudem ohne festen Wohnsitz in Deutschland ist, am Donnerstagvormittag (6. Oktober) in Untersuchungshaft. Der Besitzer eines Ford Fiesta hatte gegen 11.20 Uhr die Verfolgung des 21-Jährigen aufgenommen, nachdem dieser auf der Frankfurter Straße die Seitenscheibe an dem Kleinwagen eingeschlagen hatte. Als ein Polizist (24), der gerade mit dem Bus zum Dienst fuhr, die Situation erkannte, stieg dieser kurzerhand an der nächsten Haltestelle aus und lief dem Flüchtigen hinterher. Dabei wählte der 24-Jährige den Notruf, gab seinen Standort durch und lotste so das Streifenteam zum Aufenthaltsort des aus Algerien stammenden Mannes. (cw/al)

