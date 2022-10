Polizei Köln

POL-K: 221006-2-LEV Achtung Schockanruf! Betrüger erbeuten Familienschmuck und Bargeld

Köln (ots)

Mit einem sogenannten Schockanruf haben Betrüger am Mittwochmittag (5. Oktober) eine 88-Jährige aus Leverkusen-Alkenrath derart verunsichert, dass die Geschädigte einer unbekannten Frau Schmuck und mehrere zehntausend Euro Bargeld aushändigte. Die Unbekannte wird auf 20 bis 25 Jahre alt geschätzt und soll eine dunkle Hose und dunkle Jacke getragen haben. Das Kriminalkommissariat 25 bittet dringend um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de.

Gegen 11 Uhr hatte das Betrugsopfer den Anruf eines Mannes erhalten, der ihr vorgaukelte, dass ihre Schwester einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und nun in Haft sei. Zur Auslösung müsse die 88-Jährige einen fünfstelligen Bargeldbetrag als Kaution übergeben. Den Anweisungen folgend, übergab die Seniorin gegen 15 Uhr der unbekannten Frau an der Haustür ihrer Wohnung auf der Nikolaus-Groß-Straße den Schmuck und das Bargeld in einer Plastiktüte. Die Abholerin flüchtete daraufhin in Richtung Theodor-Haubach-Straße. Erst als die "echte" Schwester wenig später bei der Rentnerin anrief, flog der Betrug auf.

Die Polizei Köln warnt erneut vor betrügerischen Schockanrufen im Leverkusener Stadtgebiet, die aktuell wieder stark zunehmen.

Die Polizei Köln rät:

- Seien sie misstrauisch am Telefon gerade dann, wenn es um Geld und, wie in diesem Fall, um Ihre Angehörigen geht. - Die Polizei fragt Sie niemals am Telefon nach Geld und Wertsachen! - Übergeben oder überweisen Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen! - Legen Sie auf und sprechen Sie mit einem Menschen ihres Vertrauens über den Anruf oder verständigen Sie sicherheitshalber die Polizei über den Notruf "110"!

