POL-IZ: 2207012.12.1 Friedrichsgabekoog: Hausbewohner bei Abbrucharbeiten verletzt

Itzehoe (ots) - Am Sonntag um 16:05 Uhr fuhr ein 86jähriger Itzehoer auf der Straße Am Lehmwohld Richtung Pünstorfer Straße. Als dieser an der Kreuzung am Ostlandplatz nach links in die Alte Landstraße einbiegen wollte, übersah er einen 29jährigen Kellinghusener, der mit seinem Auto auf der Alten Landstraße Richtung Innenstadt fuhr. Es kam zum Zusammenstoß ...

mehr