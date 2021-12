Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Illegal Altreifen entsorgt

Grünstadt (ots)

Am 05.12.2021, gegen 10:40 Uhr, musste ein 54-jähriger Bockenheimer mit Erstaunen feststellen, dass unbekannte Täter in der Nacht von Samstag auf Sonntag zahlreiche Altreifen auf seinen Anhänger geladen hatten. Dieser stand zum Tatzeitpunkt auf dem Parkplatz Emichsburg in Bockenheim an der Weinstraße. Offenbar wollte man sich hierdurch die Entsorgungskosten sparen. Die Altreifen werden im Laufe der nächsten Woche durch Mitarbeiter des Bauhofs abgeholt und fachgerecht entsorgt. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet. Die Polizeiinspektion Grünstadt bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat in der Nacht von Samstag (04.12.2021) auf Sonntag (05.12.2021) Beobachtungen im Bereich des Parkplatzes Emichsburg in Bockenheim gemacht und kann Hinweise auf den/die Täter geben? Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Grünstadt unter der Rufnummer 06359/93120 oder per E-Mail (pigruenstadt@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzten.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell