POL-RE: Recklinghausen - Brand mit hohem Sachschaden in einem Garagenpark in Recklinghausen König-Ludwig (neue Hinweisrufnummer)

Am heutigen Morgen gegen 04:15 Uhr ging bei der Feuerwehr-Leitstelle ein Hinweis zu einer brennenden Garage in Recklinghausen König-Ludwig ein. Auf dem Garagenpark an der Alten Grenzstraße ist aus bislang ungeklärter Ursache eine Garage in Brand geraten. Die eingesetzte Feuerwehr konnte ein Ausbreiten der Flammen auf angrenzende Garagen nicht verhindern. In den Garagen befanden sich zum Teil hochwertige Autos und Maschinen. Der Sachschaden wird auf einen hohen sechsstelligen Eurobetrag beziffert.

Eine Person wurde durch ein Sturzgeschehen verletzt und befindet sich stationär im Krankenhaus.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Recklinghausen unter der Rufnummer 0800 - 2361 111 in Verbindung zu setzen.

