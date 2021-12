Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Auto entwendet

Brilon (ots)

In der Straße Derkerborn wurde zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen ein Auto gestohlen. Dabei handelt es sich um einen roten Mercedes ML 350 mit dem Kennzeichen HSK-NK78. Täterhinweise liegen nicht vor. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Brilon unter 02961 /90 200.

