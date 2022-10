POL-K: 221006-1-K Mehrere Verletzte bei Verkehrsunfällen mit Radfahrenden in Köln

Polizei Köln

Mehrere Verletzte bei Verkehrsunfällen mit Radfahrenden in Köln

Köln (ots)

Am Mittwoch (5. Oktober) sind bei Verkehrsunfällen in den Stadtteilen Neustadt-Süd, Deutz und Kalk vier Radfahrende (w26, w30, w59, m70) schwer verletzt und in Krankenhäuser eingeliefert worden.

Die Unfälle im Detail:

Köln (Neustadt-Süd), Vorgebirgsstraße/Bonner Wall

Eine 30 Jahre alte Radfahrerin soll nach Zeugenaussagen gegen 13.30 Uhr aus dem Vorgebirgswall kommenden über eine rote Lichtzeichenanlage an der Einmündung Vorgebirgsstraße/Bonner Wall gefahren und dabei von einem stadtauswärts fahrenden VW (Fahrer 28) erfasst worden sein. Die junge Frau erlitt dabei Schürfwunden und Kopfverletzungen.

Köln (Deutz), Dr.-Simons-Straße

Beim Wechsel von der Fahrbahn auf den Gehweg auf der Dr. Simons-Straße soll ein 70-jähriger Rennradfahrer gegen 15 Uhr die Kontrolle über sein Fahrrad verloren und gegen einen geparkten VW Golf gefahren sein. Durch den Aufprall zersplitterte die Heckscheibe des Autos. Der Kölner erlitt dabei schwere Kopfverletzungen.

Köln (Neustadt-Süd), Zülpicher Wall

Gegen 19.30 Uhr ist ein 26-jähriger Radfahrer auf dem Zülpicher Wall einem in eine Hofeinfahrt abbiegenden Mercedes (Fahrer: 60) ausgewichen, ins Straucheln geraten und gestürzt. Dabei erlitt der junge Mann Hand- und Kopfverletzungen. Nach aktuellem Ermittlungsstand waren beide zuvor in Richtung Zülpicher Straße gefahren. In Höhe der Einfahrt soll der 26-Jährige zum Überholen des nach links abbiegenden Autos angesetzt haben.

Köln (Kalk), Kalker Hauptstrtaße

Nach bisherigen Ermittlungen und Auswertung der polizeilichen Videobeobachtung hat eine 59 Jahre alte Radfahrerin gegen 21 Uhr auf dem Gehweg der Kalker Hauptstraße einen Fußgänger (23) angefahren. Nach dem Unfall setzte die verletzte Kölnerin ihre Fahrt, ohne sich um den 23-Jährigen zu kümmern, in Richtung Rolshover Straße fort. Ein Skateboard-Fahrer (22) nahm die Verfolgung auf und stellte die Flüchtende mit Unterstützung einer weiteren Radfahrerin. Gemeinsam hielten sie die Frau bis zum Eintreffen eines Streifenteams fest. Die leichten Verletzungen des Fußgängers behandelten die alarmierten Rettungskräfte ambulant, die Unfallverursacherin fuhren sie mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. (mw/cs)

