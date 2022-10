Polizei Köln

POL-K: 221005-3-K Zeugensuche nach Überfall auf sehbehinderten Mann in Köln-Vingst

Köln (ots)

Nach einem Überfall auf einen sehbehinderten Mann (47) am Dienstagmittag (4. Oktober) in der Burgstraße in Köln-Vingst sucht die Polizei Köln dringend Zeugen.

Nach Angaben des 47-Jährigen soll sich ein etwa 1,75 bis 1,80 Meter großer Mann gegen 12.15 Uhr beim Aufschließen der Haustür des Mehrfamilienwohnhauses in der Burgstraße mit ihm in Flur gedrängt und ihm dort seine Einkauftasche mit Handy sowie seine Geldbörse entrissen haben. Kurz zuvor hatte der 47-Jährige auf der Ostheimer Straße bei der dortigen Sparkassen-Filiale Geld abgehoben.

Zeugen, die Hinweise zum Überfall und/ oder dem Gesuchten geben können, werden gebeten, sich an die Ermittlern des Kriminalkommissariats 14 unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu wenden. (sw/cs)

