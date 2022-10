Polizei Köln

POL-K: 221004-3-K Spezialeinheiten brechen Wohnungstür eines Kölners (91) auf

Köln (ots)

Nach Hinweisen von Einsatzkräften der Feuerwehr auf unter anderem Schusswaffen in einer Wohnung in der Tiefentalstraße in Köln-Mülheim haben Spezialeinheiten die Tür aufgebrochen und den Bewohner (91) am Dienstagnachmittag (4. Oktober) aus dem Haus geführt. Der psychisch auffällige Senior wurde mit leichten Verletzungen ambulant in einem Krankenhaus behandelt. Anschließend soll er in eine Psychiatrische Fachklinik eingewiesen werden.

Nach bisherigen Ermittlungen alarmierte der 91-Jährige gegen 11 Uhr Rettungskräfte aufgrund einer Fußverletzung. Während dieses Einsatzes machte er gegenüber den Einsatzkräften Angaben zu Waffen in seiner Wohnung. Die sich vorsorglich zurückgezogenen Rettungskräfte verständigten daraufhin die Polizei. Da im Jahr 2019 bereits Waffen und Munition in der Wohnung sichergestellt wurden, hatten Polizisten das Gebäude umstellt und einen Zugriff vorbereitet. Dieser erfolgte gegen 15 Uhr durch die alarmierten Spezialkräfte. Die Durchsuchung der Wohnung dauert aktuell noch an. Das Kriminalkommissariat 15 hat die Ermittlungen übernommen. (mw/cs)

