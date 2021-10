Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Männer gehen auf Vermieter los

Schwenningen (ots)

Mehrere Männer sind am Sonntag um die Mittagszeit in der Bildackerstraße unvermittelt auf ihren 44-jährigen Vermieter losgegangen. Dieser hatte die vier 19 bis 31 Jahre alten Mieter beanstandet, weil sie in der Nacht zum Sonntag laute Musik laufen ließen und auch das Inventar beschädigt hatten. Nach einer zunächst verbalen Auseinandersetzung kam es Handgreiflichkeiten, bei denen der Vermieter Tritte und Schläge abbekam. Zwei Streifen der Polizei Schwenningen kamen zu dem Mietobjekt und nahmen die vier zum Teil unter Alkohol stehenden Männer zur Wache mit. Da diese keinen festen Wohnsitz in Deutschland hatten mussten sie auf Anordnung der Staatsanwaltschaft einen Geldbetrag als Sicherheitsleistung bezahlen. Die Männer wurden von der Polizei belehrt und danach entlassen. Gegen sie wird nun Anzeige erstattet.

