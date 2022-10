Polizei Köln

POL-K: 221002-3-K 81-Jähriger Fußgänger bei Zusammenstoß mit Radfahrer in Nippes schwer verletzt - Zeugensuche

Köln (ots)

Nach dem Zusammenstoß zwischen einem Fußgänger (81) und einem Radfahrer am Mittwochmittag (28. September) in Köln-Nippes sucht die Polizei Köln dringend Zeugen. Der 81-Jährige war gegen 13.45 Uhr auf der Florastraße in Richtung Neusser Straße unterwegs. Ein Radfahrer soll ihn in Höhe des U-Bahn-Abgangs Florastaße beim Überholen touchiert und zu Fall gebracht haben. Dabei zog sich der Senior schwere Verletzungen zu. Der Unbekannte setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den 81-Jährigen zu kümmern.

Hinweise zu dem flüchtigen Radfahrer nehmen die Ermittler des Verkehrskommissariats 2 unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (jk/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell