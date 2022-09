Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0608 --Brennende Autos in der Neustadt--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Neustadt, OT Buntentor, OT Neustadt Zeit:24.09.22, 3 Uhr bis 4 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Sonnabend brannten in der Bremer Neustadt acht Autos. Durch die Flammen wurden teilweise auch Häuser beschädigt. Verletzt wurde niemand, es entstand hoher Sachschaden. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Zwischen etwa 3 und 4 Uhr nachts brannten zunächst in der Graudenzer Straße ein VW Polo und in der Kolberger Straße ein Wohnmobil. Durch die Hitzeentwicklung der Feuers am Wohnmobil gerieten zwei geparkte Autos (ein VW Golf und ein Opel Corsa) in Mitleidenschaft. Außerdem entstanden Schäden an Fenstern und Hausfassaden in der Kolberger Straße.

Im weiteren Verlauf der Nacht standen in der Lahnstraße ein VW Touran, in der Bachstraße ein Nissan, in der Gastfeldstraße ein Citroen und in der Illerstraße ein Renaul Megane in Flammen.

Feuerwehr und Anwohner löschten die Brände. Der Schaden wird auf mehr als 100.000 Euro geschätzt. Einsatzkräfte der Bremer Polizei fahndeten nach Verdächtigen und kontrollierten im gesamten Umfeld knapp 40 Personen. Die Kripo ermittelt wegen Brandstiftung und schwerer Brandstiftung.

Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

