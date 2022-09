Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0606 --Verkehrskontrollen - Handy am Steuer--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Huchting, OT Grolland, Frieslandstraße Zeit: 22.09.2022, 08:30 - 11:00 Uhr

Bei Verkehrskontrollen am Donnerstagmorgen in Huchting stellten angehende Polizisten und ihre Ausbilder insbesondere die missbräuchliche Nutzung von Handys am Steuer fest. Weitere Verstöße wurden geahndet.

Im Zeitraum zwischen 08:30 Uhr und 11:00 Uhr kontrollierten die Einsatzkräfte in der Frieslandstraße in Huchting 65 Fahrzeuge. Bei den Verkehrsteilnehmern wurden überwiegend Handyverstöße, insgesamt 46, während der Fahrt festgestellt. Ein Verkehrsteilnehmer zeigte sich nach dem Vorhalt eines Handyverstoßes sehr unkooperativ und gab vor, dass er diverse Waffen und Messer im Fahrzeug mitführe. Dieser Verdacht bestätigte sich nicht und er konnte nach umfangreicher Kontrolle seine Fahrt fortsetzen. Im Weiteren musste sich ein 18-Jähriger aufgrund des Verdachts des Fahrens unter Einfluss von Betäubungsmitteln einer Blutentnahme unterziehen. Insgesamt wurden durch die Studierenden 51 Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt.

Die Polizei weist daraufhin: Ablenkung im Straßenverkehr, wie in diesen Fällen durch die Nutzung eines Handys, hat seit Jahren einen wachsenden Anteil an der Entstehung gefährlicher Verkehrssituationen. Wir appellieren: Richten Sie stets den Fokus auf den ohnehin schon sehr komplexen Straßenverkehr. Kein Telefonat, keine Nachricht kann so wichtig sein, dass man die eigene Sicherheit oder die Sicherheit anderer gefährdet. Dies gilt nicht nur für das Autofahren, sondern genauso auf dem Fahrrad, oder wenn man zu Fuß unterwegs ist.

Tipps rund um das richtige Verhalten im Straßenverkehr bekommen Sie außerdem im Präventionszentrum der Polizei Bremen, Am Wall 195, am Telefon unter 362-19003 oder im Internet auf www.polizei.bremen.de

