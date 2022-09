POL-K: 220930-5-K Kölner Polizistin als Geburtshelferin

Köln (ots) - Polizisten haben am Donnerstagnachmittag (29. September) zwei mutmaßliche Drogendealer (19, 26) festgenommen und in ihrer Wohnung in Gummersbach unter anderem zwei Schreckschusspistolen, einen Taser und etwa 100 Gramm Cannabis sichergestellt. Der aus Syrien stammende 26-Jährige soll heute einem ...

mehr