POL-K: 220930-2-K Mutmaßliche Autoknacker in der Kölner Innenstadt festgenommen - Haftrichter

Köln (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung Aachener Straße/Innere Kanalstraße in der Neustadt-Nord ist am frühen Donnerstagabend (29. September) eine Radfahrerin (75) schwer verletzt worden. Nach bisherigen Ermittlungen war der 21-jährige Fahrer eines Opel gegen 17.30 Uhr mutmaßlich bei Rot in die Kreuzung gefahren und hatte die, bei Grünlicht auf der Aachener Straße stadtauswärts fahrende, ...

