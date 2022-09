POL-K: 220930-1-K Radfahrerin angefahren und schwer verletzt

Köln (ots) - Staatsanwaltschaft Köln und Polizei Köln geben bekannt: Nach einem Familienstreit in einer Wohnung in Köln-Müngersdorf ist am Mittwochabend (28. September) eine 34 Jahre alte Frau mit lebensgefährlichen Stichverletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert und notoperiert worden. Polizisten nahmen den Ehemann der 34-Jährigen noch am Tatort fest. Ersten Ermittlungen zufolge soll der Mann gegen 19.50 Uhr mit ...

