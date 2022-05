POL-KLE: Goch - Einbruch in Lagerhalle

Geldern (ots) - Am Montagvormittag (9. Mai 2022) zwischen 10:10 und 13:00 Uhr sind unbekannte Täter in die Wohnung im Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Straße Harttor eingedrungen. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten nach Diebesgut und entwendeten Bargeld. Zeugenhinweise zu verdächtigen Beobachtungen in dem Zusammenhang nimmt die Kripo Geldern unter 02831 1250 entgegen. (cs) Rückfragen bitte an: ...

mehr