Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Unfallflucht

Schwarzer VW Touran beschädigt

Emmerich (ots)

Am Freitag (6. Mai 2022) zwischen 08:00 und 15:00 Uhr hat ein unbekannter Autofahrer einen schwarzen VW Touran beschädigt, der in einem Parkhaus am Parkring abgestellt war. Der Wagen stand auf der obersten Parkebene. Bei dem Unfall entstand ein Schaden hinten links an dem VW, weißer Lackaufrieb blieb zurück. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Emmerich unter 02822 7830 zu melden. (cs)

