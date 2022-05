POL-KLE: Straelen - Unfallflucht

Emmerich am Rhein (ots) - Am Freitag (6. Mai 2022) zwischen 15:00 Uhr und 17:05 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen blauen VW Polo, der auf dem Parkplatz an der Straße Hinter dem Engel abgestellt war. Die Heckstoßstange des VW wies eine frische Unfallbeschädigung auf. Der Unfallverursacher hatte sich bereits unerlaubt entfernt. ...

