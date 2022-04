Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen/Datteln/Marl/Herten: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Recklinghausen

Unbekannte entwendeten drei Gasflaschen aus einem umfriedeten Bereich eines Imbiss. Die Örtlichkeit liegt am Europaplatz und der Tatzeitraum liegt zwischen Dienstagmorgen und Mittwochmorgen. Täterhinweise liegen bislang nicht vor.

Datteln

In einem Verbrauchermarkt an der Schachtstraße packte ein unbekannter Mann am Donnerstag (13.50 Uhr) einen Einkaufwagen voll und verließ das Geschäft, ohne zu bezahlen. Mitarbeiter wurden auf ihn aufmerksam und verfolgten ihn. Daraufhin ließ er den vollen Einkaufswagen auf dem Parkplatz stehen und flüchtete zu Fuß über die Castroper Straße. Der Mann wird wie folgt beschrieben: 30-35 Jahre alt, ca. 1,85m - 1,90m groß, leicht gebräunte Haut, stabile Statur, Glatze, großes Tattoo über den gesamten Hinterkopf (nicht näher definiert), langer grüner Mantel, schwarze Bügelkopfhörer (Ohrmuscheln), Brille mit Runden, getönten und verspiegelten Gläser.

Marl

Zu einem Wohnungseinbruch kam es am Donnerstag, zwischen 11 Uhr und 15 Uhr, an der Bahnhofstraße. Unbekannte hebelten die Wohnungstür auf und durchsuchten die Schränke nach Diebesgut. Mit Bargeld und Schmuck flüchteten sie unerkannt.

Herten

Im Zeitraum vom 4. bis 6. April demontierten und entwendeten Unbekannte an einem Bolz- und Spielplatz an der Bachstraße mehrere Stahlgitterzäune. Die Polizei sucht Zeugen, die etwas Verdächtiges gesehen/bemerkt haben könnten. Aufgefallen war der Diebstahl aufgrund geplanter Reinigungsarbeiten. Aufgrund der Anzahl und der Größe (120x200) der Zaunelemente kann davon ausgegangen werden, dass der Diebstahl zum einen längere Zeitraum in Anspruch genommen haben dürfte und zum anderen ein größeres Fahrzeug oder ein Anhänger zum Abtransport der Zäune genutzt worden sein dürfte. Eventuell haben die Täter den Ort auch mehr als einmal aufgesucht, um ihre begonnene Arbeit fortzusetzen.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell