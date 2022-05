Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Mehrere Diebstähle im Wohngebiet

Kusel (ots)

Im Tatzeitraum von Freitag, den 13.05.2022 21:00 Uhr auf Samstag, den 14.05.2022 07:15 Uhr, kam es in der Straße Am Neuen Berg zu mehreren Diebstählen. Ein bislang unbekannter Täter öffnete hierbei zwei unverschlossene PKW. Zudem wurden an einem Anwesen Einbruchsspuren an einem Fenster festgestellt und an einem weiteren Wohngebäude eine unverschlossene Garage geöffnet. Der Täter entwendete bei der Serie mehrere Gegenstände und verursachte Sachschäden in Höhe von circa 400EUR. Hier bittet die Polizei Kusel um Zeugenhinweise, welche zur Ermittlung des Täters führen, unter 06381-9190 oder per E-Mail unter pikusel@poilzei.rlp.de |pikus

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell