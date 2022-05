Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: versuchter Einbruchdiebstahl an der Pfälzer Wald Hütte

Bild-Infos

Download

Offenbach-Hundheim (ots)

Ein Mitglied des Pfälzer-Wald-Vereins meldet am Samstagmorgen Beschädigungen am Vereinsheim. Bei einer Überprüfung durch die Beamten der Polizeiinspektion Lauterecken wurden Aufbruchsspuren rund um die Ernst-Reichel-Hütte festgestellt. Mehrere Vorhängeschlösser wurden geknackt. Die Langfinger schafften es jedoch nicht in die Hütte einzudringen. Es konnte sich lediglich Zugang zu einem Lagerraum geschaffen werden. Außer den Vorhängeschlössern fehlte auf den ersten Blick nichts. Spuren wurden durch die Ermittler gesichert. Der Tatzeitraum konnte auf die vergangenen 14 Tage begrenzt werden. Der Schaden dürfte im unteren vierstelligen Bereich liegen. Hinweise über verdächtige Beobachtungen im Bereich der Pfälzer-Wald-Hütte an der K37 zwischen Offenbach-Hundheim und Buborn werden an die Polizeiinspektion Lauterecken erbeten. |pilek

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell