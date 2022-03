Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Laer: Polizisten angegriffen - Aggressiver Gast eines Cafés verbrachte die Nacht auf einer Polizeidienststelle

Osnabrück (ots)

Am Donnerstagabend wurde der Polizei gemeldet, dass ein Gast in einem Café an der Kurgartenallee randaliere und die Örtlichkeit trotz Aufforderung des Inhabers nicht verlassen will. Während seines Aufenthalts wurde der augenscheinlich stark alkoholisierte Mann verbal aggressiv und pöbelte weitere Gäste an. Als die Beamten eintrafen und ihn baten sich auszuweisen, stellte sich heraus, dass es ich um keinen Unbekannten handelte. Der Mann war bereits in der Vergangenheit durch sein gezeigtes Verhalten aufgefallen. Er wurde zunehmend aggressiver und ignorierte polizeiliche Anweisungen. Die Beamten kündigten ihm an, dass er zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen wird. Dagegen sperrte er sich extrem, versuchte die Beamten zu treten und stieß fortwährend Beleidigungen gegen eine Polizistin aus. Mit drei Beamten konnte die Fahrt zur Dienststelle schließlich ruhig und gesittet durchgeführt werden. Auf der Dienststelle versuchte er erneut einen weiteren Polizisten tätlich anzugreifen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück ordnete eine Richterin des Amtsgerichts Osnabrück die Blutentnahme des Beschuldigten an. Nachdem sich der Beschuldigte etwas beruhigte konnte ein Atemalkoholtest durchgeführt werden und ergab einen Wert von über 1,2 Promille. Auch einem freiwilligen Drogentest stimmte er zu, dieser fiel positiv aus. Anschließend schlief der 44-Jährige seinen Rausch in der Zelle aus. Alle Beamten blieben unverletzt.

