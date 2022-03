Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Wohnungsraub in Seniorenresidenz - Polizei sucht Zeugen mit Hinweis auf außergewöhnliches Täterfahrzeug

Osnabrück (ots)

Am Donnerstagvormittag (11.50 Uhr) klopfte es an der Wohnungstür einer 89-jährigen Bewohnerin einer Seniorenresidenz in der Schlossstraße. Als die ältere Dame ihre Tür öffnete, schubste sie ein Unbekannter plötzlich zur Seite und rannte zielgerichtet in ihr Schlafzimmer. Die wehrlose Frau musste daraufhin mit ansehen, wie der Täter mehrere Schubladen ihrer Kommoden durchwühlte und schließlich mit einer dunkelgrauen Geldkassette in unbekannte Richtung wieder verschwand. Der Räuber war zwischen 40 und 50 Jahre alt und etwa 175cm groß. Er hatte dunkle Haare und eine kräftige Statur. Erste polizeiliche Ermittlungen haben ergeben, dass Täter regelmäßig mit einem motorisierten Dreirad in der Farbe "gelb/rot" in dem Osnabrücker Stadtteil "Wüste" unterwegs sein soll. Das Fahrzeug besitze zudem eine kleine Ladefläche. Hinweise zu der Tat, dem Täter oder dem genannten Fahrzeug nimmt die Osnabrücker Polizei unter 0541/327-2115 oder -3203 entgegen.

