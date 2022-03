Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte: Zeugen nach Dieseldiebstahl gesucht

Bohmte (ots)

Zwischen Dienstagabend (18 Uhr) und Mittwochmorgen (7 Uhr) haben Unbekannte in der Hafenstraße etwa 200 Liter Diesel aus zwei Baufahrzeugen gestohlen. Die Täter schraubten Zunächst die Halterungen mehrere Bauzäune ab, um an die Maschinen zu gelangen. Anschließend öffneten die Diebe die Tankschlösser eines Baggers und einer Walze, die in der Nähe der "Donaustraße" abgestellt waren. Mit dem Kraftstoff entfernten sich die Täter schließlich in unbekannte Richtung. Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Bohmter Polizei unter 05471/9710 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell