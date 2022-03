Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Innenstadt: Täterfestnahme nach Diebstahl aus Fahrradkorb - Couragierte Zeugen halfen Polizei

Osnabrück (ots)

Ein dreister Dieb hat am Donnerstagabend eine Radfahrerin während der Fahrt bestohlen. Wenig später wurde der 18-Jährige Osnabrücker dank aufmerksamer Zeugen von der Polizei festgenommen. Gegen 20.15 Uhr war die ebenfalls 18-jährige Radfahrerin auf der Johannisstraße unterwegs, als ein Fußgänger plötzlich während der Fahrt in ihren Fahrradkorb griff und ihre Tasche an sich nahm. Der Dieb flüchtete zunächst in Richtung der "Großen Straße". Womit der Täter nicht rechnete: Mehrere Zeugen waren auf den Diebstahl aufmerksam geworden und verfolgten den Flüchtigen. Kurze Zeit später gelang es den couragierten Fußgängern, den Dieb einzuholen und ihm das Diebesgut abzunehmen. Ein zweiter Fluchtversuch des 18-Jährigen schlug daraufhin erneut fehl, als ihn die zwischenzeitlich alarmierte Polizei mit einer guten Personenbeschreibung im Gepäck in der Johannisstraße antreffen und vorläufig festnehmen konnte. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung wurde der Osnabrücker mangels Haftgründe aus dem Gewahrsam entlassen. Die Radfahrerin erhielt ihre Tasche schließlich zurück.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell