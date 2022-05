Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Psychisch kranker Sohn drangsaliert Mutter

Bruchmühlbach-Miesau (ots)

Am Freitag, dem 13.06.2022 kam es in einem Mehrfamilienhaus in Bruchmühlbach-Miesau zu drei polizeilichen Einsätzen, da ein psychisch kranker 39-jähriger Mann versuchte, in die Wohnung seiner 65-jährigen Mutter einzudringen. Morgens beließ der Mann es bei seinem erstmaligen Versuch der Kontaktaufnahme bei mehrfachem Läuten. Wenige Stunden später verschaffte er sich Zutritt zum Haus und versuchte die Wohnungstür einzutreten, was aber nicht gelang. In den frühen Abendstunden erschien der Sohn erneut und versuchte die Wohnungstür einzutreten, was aber erneut nicht gelang. Anschließend setzte der Sohn jedoch im Dachstuhl des Anwesens Pappe in Brand. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war der Mann jeweils kurz zuvor geflohen und konnte trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen nicht aufgefunden werden. Glücklicherweise scheiterte die Brandlegung daran, dass die Einsatzkräfte, die das Haus nach ihm durchsuchten, den Brandherd frühzeitig feststellten. Die Mutter hatte seit Jahren keinerlei Kontakt mehr mit ihrem Sohn. Der Sohn hat keinen festen Wohnsitz und ist flüchtig.

