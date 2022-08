Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Nachbarschaftsstreit eskaliert

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 03.08.2022 gegen 21:00 Uhr wurde im Rahmen von Streitigkeiten in einem Mehrfamilienhaus am Eichenplatz in Bad Dürkheim ein 54-Jähriger verletzt. Da ein 59-Jähriger die Wohnungstür des 54-Jährigen beschädigte, kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung. Im Rahmen dieser Auseinandersetzung drohte der 59-Jährige, dass er seinen Kontrahenten umbringen werde. Dabei hielt er ein mitgeführtes Taschenmesser in der Hand. Der 54-Jährige, der wiederrum ein Metallrohr in seiner Hand hielt, wurde durch einen Schnitt mit dem Messer leicht an der Hand verletzt und durch das DRK versorgt. Der 59-Jährige konnte durch die eingesetzten Polizeikräfte noch vor Ort in seiner Wohnung angetroffen und festgenommen werden. Das mitgeführte Taschenmesser wurde sichergestellt. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,54 Promille. Ihm wurde, nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft, eine Blutprobe entnommen. Gegen den 59-Jährigen wird nun wegen Gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung ermittelt. Gegen den 54-Jährigen wird ebenfalls wegen Bedrohung ermittelt, da er seinen Kontrahenten mit dem Metallrohr bedrohte.

