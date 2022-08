Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Verkehrsunfall mit verletzter Person

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 03.08.2022 gegen 14:45 Uhr wurde ein 21-Jähriger bei einem Verkehrsunfall in der Mannheimer Straße in Bad Dürkheim verletzt. Ein 19-Jähriger befuhr mit seinem VW Golf die B271 von Neustadt kommend Richtung Bruch. An der Einmündung Mannheimer Straße übersah er einen entgegenkommenden Fahrer eines Peugeot der nach links abbiegen wollte. Es kam zu einem Zusammenstoß. Der 19-jähirge Beifahrer im VW wurde leicht verletzt und wurde durch das DRK ins Krankenhaus verbracht. Die ordnungsgemäße Sicherung des im Peugeot mitgeführten Hundes wurde durch den Aufprall aus der Verankerung gerissen. Ob der Hund verletzt wurde ist aktuell nicht bekannt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von 10000 Euro. Durch den Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich musste die B271 nach der Abfahrt Stadtmitte für den Durchfahrtsverkehr von Neustadt kommend gesperrt werden. Die Umleitung über die Mannheimer Straße eingerichtet.

