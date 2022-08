Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - mit Haftbefehl gesucht und Drogen mitgeführt

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 01.08.2022 gegen 20:00 Uhr konnten in der Karl Räder Allee in Bad Dürkheim, bei einer Personenkontrolle, Betäubungsmittel aufgefunden werden. Bei der Kontrolle einer 25-Jährigen konnten in einer Umhängetasche ein Joint, Cannabisblüten und Amfetamin festgestellt und sichergestellt werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,71 Promille. Ein durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis, Amphetamin und Kokain. Bei der Überprüfung ihrer Personalien konnte weiterhin festgestellt werden, dass die 25-Jährige mit zwei Haftbefehlen gesucht wurde. Da sie die jeweiligen offenstehenden Geldbeträge nicht zahlen konnte, wurde sie in eine Justizvollzugsanstalt verbracht. Gegen die 25-Jährige, die keine Angaben zur Herkunft der Betäubungsmittel machen wollte, wird nun wegen dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

