Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Haßloch) Brand

Haßloch (ots)

Nach dem Brand einer Hecke am Montagnachmittag (1. Aug, 14:45 Uhr), bei dem auch ein Auto und eine Holzhütte beschädigt wurden, sucht die Polizei Zeugen. Etwa 20 m einer Thujahecke gerieten am Hannah-Arend-Gymnasium in Brand. Ein Gartenhaus auf dem Schulgelände und ein in der Dürerstraße geparkter Opel Singnum wurden durch die Hitze beschädigt. Die Polizei schätze den Schaden auf 6.000,- Euro. Hinweise bitte an die Polizei Haßloch unter Tel. 06324 933-0 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de.

