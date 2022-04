Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Vandalismus an Schönecker Schule - Eingangstür der Sporthalle mit Stein eingeworfen

Schönecken (ots)

Am vergangenen Wochenende, Freitag, 22.04.2022 bis Montag, 25.04.2022, kam es zu einer Sachbeschädigungen an der Graf-Hartard-Schule in Schönecken. Hierbei wurde die Scheibe einer Eingangstür zur Sporthalle mit einem Stein eingeworfen. Zeugen, die Angaben zu dem/den Täter(n) machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Prüm unter Tel.: 06551-9420 oder per E-Mail: pipruem.dgl@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzten.

