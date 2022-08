Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Erpolzheim) - Verkehrsunfallflucht, Gestänge abgerissen

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 01.08.2022 gegen 14:00 Uhr wurde ein Metallbogengestänge in der Von Mauerer Straße in Erpolzheim beschädigt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte ein über der Straße, für den Rebenwuchs, angebrachtes Metallbogengestänge und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Vermutlich handelte es sich um einen Schlepper mit Anhänger oder angehängtem Arbeitsgerät. Leider konnte der Geschädigte nur einen lauten Knall hören, bis er auf der Straße war hatte sich der Verursacher bereits entfernt. Am Metallgestänge und an den Hausfassaden von 2 Wohnhäusern entstand ein Sachschaden in Höhe von 1000EUR. Es liegen keinerlei Hinweise auf den Unfallverursacher vor. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

