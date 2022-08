POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Fahrt unter Alkoholeinwirkung

BAD DÜRKHEIM (ots) - Am 01.08.2022 gegen 20:00 Uhr konnten in der Karl Räder Allee in Bad Dürkheim, bei einer Personenkontrolle, Betäubungsmittel aufgefunden werden. Bei der Kontrolle einer 25-Jährigen konnten in einer Umhängetasche ein Joint, Cannabisblüten und Amfetamin festgestellt und sichergestellt werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert ...

