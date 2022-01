Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Diebstahl eines Motorrades

Borgentreich-Rösebeck (ots)

Im Tatzeitraum vom 01.01.2022, 00.00 Uhr bis zum 21.01.2022, 15.20 Uhr drangen unbekannte Täter in ein Gartenhaus in Rösebeck ein und entwendeten das darin abgestellte Motorrad. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um eine schwarz weiße KTM . Hinweise bezgl. des Diebstahls bitte an die Polizei Höxter unter 05271/962-0. / Wo.

