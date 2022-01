Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Tabakwaren bei Geschäftseinbruch erbeutet

Steinheim (ots)

Unbekannte sind am Donnerstagmorgen, 20. Januar, in Steinheim in ein Geschäft eingebrochen und haben Tabakwaren erbeutet. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Einbrecher suchten das Geschäft im Center am Speicherturm an der Anton-Spilker-Straße gegen 00.30 Uhr auf. Bereits gegen 00.55 Uhr hatten die Täter den Tatort verlassen. Der durch das gewaltsame Eindringen verursachte Schaden wird von der Polizei auf mehr als 500 Euro geschätzt. Die erbeuteten Tabakwaren haben einen Wert im niedrigen vierstelligen Eurobereich. Sachdienliche Hinweise auf Personen oder Fahrzeuge, die womöglich schon vor dem Einbruch beobachtet wurden, nimmt die Kriminalpolizei unter der Nummer 05271/962-0 entgegen. /ell

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell