POL-F: 220525 - 0554 Frankfurt-Gutleutviertel: Einbruch in Büro

Frankfurt (ots)

(dr) Am gestrigen Nachmittag (24. Mai 2022) hat im Gutleutviertel ein Einbrecher in einem Büro Beute gemacht. Gegen 15:30 Uhr fiel einem Mitarbeiter einer in der Speicherstraße ansässigen Firma ein verdächtiger Mann auf, als dieser mit einem Fahrrad eine Tiefgarage verließ und sich in unbekannte Richtung entfernte. Offenbar hatte dieser wohl gerade einen Einbruch in dem mehrstöckigen Gebäude begangen. So konnte von dem Zeugen festgestellt werden, dass in über die Tiefgarage zugänglichen Büroräumen unter anderem ein Tablet der Marke "Samsung", ein silberner Laptop der Marke "HP", ein Schlüsselbund, ein Fahrzeugschlüssel, ein Fahrzeugschein, sowie ein "Apple iPhone" entwendet wurden.

Der gesuchte Eindringling kann wie folgt beschrieben werden: Männlich, circa 185 cm groß, dünne Statur, südeuropäisches Erscheinungsbild; bekleidet mit einer schwarzen Kappe, einem weißen T-Shirt und einer dunklen Hose; trug einen schwarzen Rucksack.

Er soll mit einem schwarzen Carbon-Rennrad unterwegs gewesen sein und eine weiße Einkaufstüte mit aufgedruckten Zitronen mitgeführt haben.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich beim 4. Polizeirevier unter der Rufnummer 069 / 755 10400 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

