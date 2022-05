Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220524 - 0551 Frankfurt-Riederwald: Küchenbrand

Frankfurt (ots)

(fue) Am Dienstag, den 24. Mai 2022, gegen 00.15 Uhr, kam es in einer Wohnung in der Lahmeyerstraße zu einem Küchenbrand.

Der 14-jährige Sohn der Wohnungsmieterin wollte sich Nuggets in einem Topf mit Öl braten. Der junge Mann verließ die Küche und kam nach wenigen Minuten wieder zurück. Nun musste er feststellen, dass der Inhalt des Topfes Feuer gefangen hatte. Die herbeigeeilte Mutter versuchte noch, mittels eines Deckels die Flammen zu ersticken, zog sich dabei aber leichte Verbrennungen an der Hand zu. Schließlich spritze der Junge noch Wasser aus den Topf, was zu einer Stichflamme führte, die die Dunstabzugshaube in Brand setzte. Die beteiligten Personen verließen jetzt die Wohnung, ließen jedoch die Wohnungstür offenstehen, was zu Ruß und Rauch im Hausflur führte.

Die verständigte Nachbarschaft verließ ebenfalls ihre Wohnungen. Der Feuerwehr gelang es, die Flammen zu ersticken, bevor sich diese weiter in der Wohnung oder im Haus ausbreiten konnten. Der Schaden in der Wohnung dürfte sich auf etwa 20.000 EUR beziffern. Der Junge wurde im Rettungswagen wegen des Einatmens von Rauchgasen behandelt, seine Mutter wegen der leichten Verbrennungen an der Hand. Beide konnten danach wieder entlassen werden.

