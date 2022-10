POL-K: 221007-3-K Drei Überfälle in zwei Wochen auf Spielhallen in Köln-Zollstock - Öffentlichkeitsfahndung

Köln (ots) - Eine Polizeistreife der Wache Porz hat am Mittwochvormittag (5. Oktober) in Köln-Urbach einen 21 Jahre alten Autoknacker in Tatortnähe gestellt und vorläufig festgenommen. Ein Richter schickte den bereits einschlägig vorbestraften Mann, der derzeit zudem ohne festen Wohnsitz in Deutschland ist, am ...

mehr