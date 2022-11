Plettenberg (ots) - Die Polizei fahndet mit Hilfe von Fotos nach zwei Tatverdächtigen, die im Verdacht stehen, Geld unterschlagen zu haben. Die bislang unbekannten Tatverdächtigen fanden am 14. Juli in einem Regal eines Discounters in Plettenberg eine Geldbörse und ein Mobiltelefon. Die unbekannte Tatverdächtige entnahm einen dreistelligen Eurobetrag aus der Geldbörse und legte diese zurück in das Regal. Der ...

mehr