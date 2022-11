Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mutter und Kinder mit Reizstoff besprüht

Iserlohn (ots)

Im Vorbeigehen hat ein Jugendlicher am Montag in der Fußgängerzone eine Mutter mit zwei Kindern mit Tierabwehrspray besprüht. Die 48-Jährige ging mit ihren beiden Kindern (10 und 14) über die Unnaer Straße. In Höhe des Modeladens B&U bekamen sie plötzlich eine beißende Substanz in die Gesichter gesprüht. Die Frau schrie vor Schmerz und sah noch, wie zwei Personen wegrannten. Ein Zeuge hatte die Szene beobachtet. Der unbekannte Jugendliche habe gelacht, sei losgerannt und habe einen Behälter in einen Mülleimer geworfen. Der Zeuge nahm die Verfolgung auf und konnte den Täter kurz festhalten. Der Junge riss sich jedoch los und flüchtete weiter. Polizeibeamte fanden die Reizstoffsprühdose in dem Mülleimer und stellten sie sicher. Eine Nahbereichsfahndung verlief ohne Erfolg. Die Geschädigte und ihre beiden minderjährigen Kinder wurden vom Rettungsdienst versorgt und zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der Täter wurde auf ein Alter von etwa 14 Jahren geschätzt. Er ist 1,60 Meter groß, hat eine normale Statur und ein südländisches Erscheinungsbild. Er trug einen blauen Jogginganzug von Paris Saint Germain sowie eine rote Umhängetasche. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0. (cris)

