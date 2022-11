POL-OG: Steinach - Müllwagen in Brand geraten

Achern (ots) - In einer Gemeinschaftsunterkunft in der Straße Alter Bahnhof kam es am frühen Mittwochmorgen gegen 00:40 Uhr zu der Auslösung eines Brandalarms. Ein in der Küche in Brand geratener Mülleimer konnte durch Bewohner des Anwesens noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr aus Achern, die mit zwei Fahrzeugen und 11 Wehrleuten ausgerückt war, gelöscht werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Es ...

