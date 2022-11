Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kappel-Grafenhausen - Arbeitsunfall

Kappel-Grafenhausen (ots)

Zu einer schwer verletzten Person kam es bei einem Arbeitsunfall am Montagnachmittag in einer Firma der Allmendstraße. Hierbei wurde ein 65-Jähriger lebensgefährlich verletzt und musste zur Behandlung in eine Klinik eingeliefert werden. Nach den ersten polizeilichen Ermittlungen hatte sich der Mann aus bislang unbekannten Gründen innerhalb eines abgesperrten Bereichs aufgehalten und war durch eine selbstfahrende Maschine am Kopf getroffen worden. Hinweise auf ein Fremdverschulden am Unfall ergaben sich bis zu jetzigen Zeitpunkt keine. /ag

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell