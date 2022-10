Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 04.10.2022

PI Leer/Emden (ots)

++Einbruch in Tennishalle++Nach Unfall mit grauem Kleinwagen geflüchtet++Lastkraftwagen entwendet++

Bunde - Einbruch in Tennishalle

In dem Zeitraum vom 30.09.2022 bis zum 03.10.2022 drangen bisher unbekannte Täter in eine Tennishalle in der Straße Am Katjedeep ein. Nach den bisherigen Erkenntnissen gelangten die Täter durch ein unverschlossenes Fenster in die Tennishalle und hebelten hier mehrere Innentüren auf. Es wurden diverse Gegenständen entwendet, wobei die Schadenshöhe noch nicht abschließend geklärt ist. Die Polizei bittet Zeugen oder Hinweisgeber um Kontaktaufnahme.

Emden - Nach Unfall mit grauem Kleinwagen geflüchtet

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am 03.10.2022 gegen 22:15 Uhr in der Cirksenastraße. Ein 46-jähriger Mann aus Emden befuhr die Cirksenastraße mit seinem PKW VW in Richtung stadtauswärts. An der Kreuzung zur Hansastraße missachtete ein noch unbekannter Fahrzeugführer die Vorfahrt des 46-Jährigen und fuhr mit einem grauen Kleinwagen von der Hansastraße in Richtung Fletumer Straße. Im Kreuzungsbereich stießen die Fahrzeuge zusammen, wobei der VW des Emders an der linken Fahrzeugseite beschädigt wurde und abgeschleppt werden musste. Der Fahrer erlitt einen Schock. Der unbekannte Unfallverursacher stoppte nach dem Unfall kurz ab, fuhr dann aber weiter in Richtung Fletumer Straße. Der graue Kleinwagen dürfte im Bereich der Fahrzeugfront beschädigt worden sein. Zeugen oder Hinweisgeber melden sich bitte bei der Polizei in Emden.

Emden - Lastkraftwagen entwendet

Am vergangenen Wochenende wurde ein auffälliger Lastkraftwagen von einer Auffahrt zu einem Firmengrundstück in der Dortmunder Straße entwendet. Nach den bisherigen Ermittlungen ereignete sich die Tat bereits in den frühen Morgenstunden des 30.09.2022, wurde der Polizei aber erst jetzt bekannt. Bei dem Lastkraftwagen handelt es sich um einen weißen Mercedes mit Ladefläche. An der Windschutzscheibe ist ein pinker Schriftzug mit dem Begriff "Steuerzahler", sowie im Bereich der Fahrzeugfront ein pinker Aufdruck mit dem Wort "Schrotthandel" angebracht. An den Fahrzeugseiten ist der Mercedes mit der orangenen Beschriftung "Schrotthandel" versehen. Das Kennzeichen hat die Städtekennung "EMD". Die Polizei in Emden bittet Zeugen oder Hinweisgeber um Kontaktaufnahme.

